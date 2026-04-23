Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlenen 3 milyon Euro'luk prim müjdesinin Rize beraberliğine rağmen derbi kazanılırsa oyunculara ödeneceği belirtti. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanması halinde 3 milyon Euro'luk prim takıma eşit olarak dağıtılacak.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi, takımı motive etmek adına kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli kurmaylar, daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlediği toplam 3 milyon Euro’luk dev primi yeniden masaya yatırdı.

RİZE BERABERLİĞİNE RAĞMEN PRİM DÜŞMEDİ

Normal şartlarda Çaykur Rizespor maçının beraberlikle sonuçlanması üzerine iptal edilmesi beklenen prim dopingi, yönetimin kararıyla güncelliğini korudu. iç sahada yaşanan puan kaybına rağmen oyuncuların sergilediği mücadeleden memnun kalan yönetim, rotayı tamamen derbiye kırdı. Alınan karara göre; sarı-lacivertli futbolcular Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmaları durumunda, Rizespor maçındaki puan kaybına bakılmaksızın 3 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak.

TAKIM İÇİNDE EŞİT DAĞILIM

Yönetimin bu jesti, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Belirlenen bu dev prim, derbinin kazanılması halinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm takıma eşit olarak dağıtılacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Van semalarında görsel şölen Van semalarında görsel şölen
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:33
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 21:29:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.