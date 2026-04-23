Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi, takımı motive etmek adına kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli kurmaylar, daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlediği toplam 3 milyon Euro’luk dev primi yeniden masaya yatırdı.

RİZE BERABERLİĞİNE RAĞMEN PRİM DÜŞMEDİ

Normal şartlarda Çaykur Rizespor maçının beraberlikle sonuçlanması üzerine iptal edilmesi beklenen prim dopingi, yönetimin kararıyla güncelliğini korudu. iç sahada yaşanan puan kaybına rağmen oyuncuların sergilediği mücadeleden memnun kalan yönetim, rotayı tamamen derbiye kırdı. Alınan karara göre; sarı-lacivertli futbolcular Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmaları durumunda, Rizespor maçındaki puan kaybına bakılmaksızın 3 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak.

TAKIM İÇİNDE EŞİT DAĞILIM

Yönetimin bu jesti, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Belirlenen bu dev prim, derbinin kazanılması halinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm takıma eşit olarak dağıtılacak.