Halfeti Belediyesi\'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

İHALELERDE YOLSUZLUK İDDİASI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Halfeti Belediyesi’ne yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun, kayyum dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024’e kadar süren yönetim sürecindeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatıldığı öğrenildi.

GENİŞ KAPSAMLI GÖZALTI LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

2016 KAYYUM OLARAK ATANDI, 2019'DA BAŞKAN SEÇİLDİ

Öte yandan; 2016 yılında Halfeti Kaymakamı olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.

2019 seçimlerinde AK Parti'nin adayı olan Albayrak, seçimleri yüzde 54.9 oyla kazanmıştı.

31 Mart 2024 seçimlerinde de AK Parti'den aday olan Albayrak, DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan karşısında yarışı kaybetmişti.