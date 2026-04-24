Fas\'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

24.04.2026 10:55
Fas’ın başkenti Rabat’ta el ele yürüyen eşcinsel çift, bir grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde sözlü tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü ve çiftlerin darbedildiği anlar yer aldı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı sona ererken, olay sosyal medyada büyük tepki çekti ve güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.

Fas’ın başkenti Rabat’ta el ele yürüyen eşcinsel çift, sokakta bir grubun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde, çiftlere yönelik sözlü sataşmaların kısa sürede büyüdüğü ve grubun fiziksel saldırıya geçtiği görülüyor. Çevrede bulunan bazı kişilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar da kayıtlara yansıdı.

PANİK VE KARGAŞA YAŞANDI

Saldırı sırasında çevrede panik yaşanırken, çiftlerin kendilerini korumaya çalıştığı dikkat çekti. Olayın ardından tarafların dağıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay büyük tepki çekti. Kullanıcılar, yaşanan şiddete karşı yetkililere çağrıda bulundu.

    Yorumlar (2)

  • sp8zs8wtkz sp8zs8wtkz:
    ellerinize sağlık 60 3 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Bidaha fasagelmessiniz Hollanda'ya gidin 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
