Fas\'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

Fas’ın başkenti Rabat’ta el ele yürüyen eşcinsel çift, sokakta bir grubun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, çiftlere yönelik sözlü sataşmaların kısa sürede büyüdüğü ve grubun fiziksel saldırıya geçtiği görülüyor. Çevrede bulunan bazı kişilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar da kayıtlara yansıdı.
Saldırı sırasında çevrede panik yaşanırken, çiftlerin kendilerini korumaya çalıştığı dikkat çekti. Olayın ardından tarafların dağıldığı görüldü.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay büyük tepki çekti. Kullanıcılar, yaşanan şiddete karşı yetkililere çağrıda bulundu.
