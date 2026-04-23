Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: \'Sadece senin için...

23.04.2026 14:16
Komedyen Nikki Glaser'ın canlı yayın kazası gülme krizine yol açtı. Mini eteğinin sıyrılmasıyla iç çamaşırı görünen Glaser, olayı esprili bir şekilde toparladı. Kelly Ripa'nın uyarısıyla stüdyoda kahkaha tufanı esti.

Stand-up sahnelerinin cesur ismi Nikki Glaser, çarşamba günü katıldığı "Live with Kelly and Mark" programında şıklığının kurbanı oldu. Yeni Hulu özel gösterisi "Good Girl'ün tanıtımı için kameralar karşısına geçen 41 yaşındaki komedyen, açık mavi mini elbisesiyle koltukta yerini aldığı sırada unutulmaz bir canlı yayın kazasına imza attı.

Programın başında oldukça neşeli görünen Glaser, stüdyodaki yerine oturduğu sırada mini eteğinin yukarı sıyrılmasıyla iç çamaşırının görünmesine engel olamadı. Canlı yayın sırasında fark edilen bu frikik, sunucu Kelly Ripa’nın gözünden kaçmadı. Ripa, izleyicilerin fark ettiği bu durumu toparlamak adına profesyonel bir refleksle, "Bir dakika, bekle! İç çamaşırın görünüyor" uyarısında bulundu.

Müstehcen şakaları ve hızlı zekasıyla tanınan Nikki Glaser, yaşadığı bu iç çamaşırı şokunu lehine çevirmeyi başardı. Elbisesini hemen düzelterek bacak bacak üstüne atan Glaser, Kelly Ripa’ya dönerek, "Sadece senin içindi" şeklinde bir espri patlattı. Ardından stüdyodaki kameraları işaret ederek, "Tam da merceğin içine doğru bir görüntü verdim, üzgünüm çocuklar" diyerek durumu tiye aldı.

Glaser’ın bu soğukkanlı tavrı, stüdyodaki gerilimi bir anda kahkahaya bıraktı. Ünlü komedyen, stil danışmanları Dani ve Emma tarafından hazırlanan kombininde; beyaz deri çizmeleri, dikdörtgen güneş gözlükleri ve çiçek detaylı mini elbisesiyle aslında günün en şık isimlerinden biriydi.

Programda Mark Consuelos’un sorularını yanıtlayan Glaser, sadece verdiği frikikle değil, özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ailesinin, sahnede anlattığı cinsel içerikli şakalara alışıp alışmadığı sorulduğunda Glaser, "Artık 20 yıl oldu, ruhları sertleşti. Beni izlerken gözlerinin feri sönüyor" diyerek izleyenleri güldürdü.

Annesinin ve babasının her şeye rağmen en büyük destekçisi olduğunu belirten ünlü yıldız, ailesinin kendisiyle birlikte turnelere katılmasından dolayı onlara "nepo-ebeveynler" yakıştırmasını yaptı.

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    bu mu haberrr 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
ChatGPT’den üniversite saldırganına silah dersi ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
500 bin sosyal konut için İstanbul’da kura heyecanı başlıyor 500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama

15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:20:58. #.0.4#
