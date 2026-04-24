Üsküdar Devlet Hastanesi\'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

ÜSKÜDAR Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktorlar Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin hakkında 'Rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'DIŞARIDAN GETİRTTİĞİM HERHANGİ BİR MALZEME YOKTUR'

Doktor Gürkan Örskıran savunmasında, " Benim hastanede yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Devlet hastanesi bünyesinde bulunan araç ve gereçlerle hastalarımı ameliyat etmekteyim. Bana sormuş olduğunuz 'Holep' isimli lazer cihazını bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet hastanesi de bu cihazı kullanmamaktadır" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Doktor Cem Gülçin savunmasında, "Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

12 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, iki doktor hakkında 'Rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.