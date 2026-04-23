Bakan Osman Aşkın Bak, \'\'Şampiyon Cimbom\'\' sözlerine açıklık getirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, Galatasaray’ın tesis açılış töreninde kullandığı ifadeler spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan "Şampiyon Cimbom" sözlerine Bakan Bak’tan net bir açıklama geldi.

BAKAN BAK, ''ŞAMPİYON CİMBOM'' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a konuşan Bakan Bak, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve yanlış anlaşıldığını vurguladı. Bak, katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Türk sporunun başarılarını genel olarak kutladığını belirtti. Tepkilerin odağındaki "Şampiyon Cimbom" ifadesinin bir taraf tutma amacı taşımadığını ifade eden Bak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

''AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM İÇİN SÖYLEDİM''

Tartışmalara son noktayı koyan Bakan Bak, söz konusu ifadenin kulübün futbol branşına değil, uluslararası arenada Avrupa Şampiyonu kadın voleybol takımına söylediğini ifade etti. Bakan Bak, “CEV Kupası Şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımının başarısına gönderme yaparak ‘Şampiyon Cimbom’ dedim. Kesinlikle ifademin ligle alakası yok, sözlerim çarpıtıldı.” şeklinde konuştu.