Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

23.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ın tesis açılışında kullandığı “Şampiyon Cimbom” ifadesiyle ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Şamil Tayyar’a konuşan Bak, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, ''Şampiyon Cimbom'' ifadelerini Avrupa şampiyonu olan kadın voleybol takımı için kullandığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, Galatasaray’ın tesis açılış töreninde kullandığı ifadeler spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan "Şampiyon Cimbom" sözlerine Bakan Bak’tan net bir açıklama geldi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a konuşan Bakan Bak, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve yanlış anlaşıldığını vurguladı. Bak, katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Türk sporunun başarılarını genel olarak kutladığını belirtti. Tepkilerin odağındaki "Şampiyon Cimbom" ifadesinin bir taraf tutma amacı taşımadığını ifade eden Bak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. 

Tartışmalara son noktayı koyan Bakan Bak, söz konusu ifadenin kulübün futbol branşına değil, uluslararası arenada Avrupa Şampiyonu kadın voleybol takımına söylediğini ifade etti. Bakan Bak, “CEV Kupası Şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımının başarısına gönderme yaparak ‘Şampiyon Cimbom’ dedim. Kesinlikle ifademin ligle alakası yok, sözlerim çarpıtıldı.” şeklinde konuştu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    BAKAN BEY GERÇEKLERİ SOYLEMİŞ NEDEN ZORUNUZA GİTTİ SAMPİYON GALATASARAY 1 1 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Fenerli değilim ama Aziz Yıldırım’ın o sözü geldi aklıma. Anlayan anladı. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
22:36
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:35
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
21:29
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 23:30:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.