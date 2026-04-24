İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile süren ateşkes görüşmeleri kapsamında Pakistan’ın arabuluculuğunda yeni temaslar için İslamabad’a gidiyor. ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri kapsamında İslamabad’a gideceği bildirildi. 

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD’DA GÖRÜŞME YAPILACAK 

Arakçi’nin bugün Pakistan’a giderek heyetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre; ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:59:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.