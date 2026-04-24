ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri noktalarını hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.

ABD YENİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran'a ateşkesin müzakereler sonuçlanana kadar uzattığı kararının alınmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam edeceğini duyurmuştu. ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN BOTLARI VE GEMİLERİ BİRİNCİ HEDEF

Haberde, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ve askeri liderlerini hedef alan yeni planları hazırladığı vurgulandı. Pentagon'un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.

ASKERİ NOKTALAR DA HEDEFLER ARASINDA

Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD'nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran'ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD'nin İran'ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.

ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.