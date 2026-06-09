Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti - Son Dakika
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Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

09.06.2026 10:59
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ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finalleri'ni izlediği sırada uyuklarken görüntülendi. Kameraların kendisini çektiğini fark eden Trump toparlanmaya çalışsa da o anlar kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finalleri'nde New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Ancak maç sırasında yaşanan bir an, karşılaşmanın önüne geçti.

UYUKLADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

79 yaşındaki Trump, mücadeleyi izlediği sırada bir süre gözlerini kapatarak uyukladı. O anlar salondaki kameralar tarafından kaydedildi.

Trump'ın uyuduğu görüntüler kısa sürede yayılırken, ABD Başkanı'nın kameraların kendisine çevrildiğini fark ettikten sonra toparlanmaya çalıştığı görüldü.

Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

NBA TARİHİNDE BİR İLK

Madison Square Garden aynı zamanda tarihi bir ana da sahne oldu. Trump, NBA Finalleri'ni salondan takip eden ilk ABD Başkanı olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı, uzun yıllardır dostluk ilişkisi bulunan New York Knicks sahibi James Dolan'ın davetlisi olarak izleyen Trump, güvenlik önlemleri kapsamında kurşun geçirmez locada yer aldı.

YUHALAMALAR VE ALKIŞLAR BİRLİKTE GELDİ

Salona giriş yaptığı sırada bazı taraftarlar Trump'ı alkışlarla karşılarken, bazı bölümlerden ise yuhalama sesleri yükseldi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Trump'ın maç sırasında uyukladığı görüntüler oldu.

Donald Trump, ABD Başkanı, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti - Son Dakika

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