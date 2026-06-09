Çin ordusundan dronlara karşı sıra dışı eğitim

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Çin ordusunun modern savaşların en büyük tehditlerinden biri haline gelen dronlara karşı özel eğitimler düzenlediğini ortaya koydu.

Görüntülerde askerlerin, insansız hava araçlarından gelebilecek saldırılara karşı açık arazide nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitim aldığı görüldü.

HEDEF OLMAMAK İÇİN SANİYELERLE YARIŞTILAR

Eğitim sırasında askerlerin, kendilerini hedef alan bir dron tehdidi varmış gibi hareket ettiği dikkat çekti. Askerler, hızla yön değiştirerek koşuyor, yere yatıyor ve çevredeki engelleri siper olarak kullanıyor.

Özellikle açık arazide bulunan direklerin etrafında yapılan manevralar, askerlerin dron görüşünden çıkma ve hedef olma riskini azaltma amacı taşıyor.

MODERN SAVAŞLARIN YENİ GERÇEĞİ

Son yıllarda Ukrayna başta olmak üzere birçok çatışma bölgesinde FPV ve kamikaze dronların yoğun şekilde kullanılması, orduların eğitim programlarını da değiştirdi.

Çin ordusunun hazırladığı bu eğitimlerde askerlerin yalnızca çatışma becerileri değil, düşük maliyetli ancak yüksek etkili dron saldırılarından kurtulma yöntemleri üzerinde de çalıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda çok sayıda askerin eğitim alanında yapılan tatbikatı izlediği, bir askerin ise tek başına kaçınma ve siper alma tekniklerini uyguladığı görüldü.

Görüntüler, Çin ordusunun gelecekteki muhtemel çatışmalarda dron tehdidine karşı personelini hazırlamaya yönelik çalışmalarına hız verdiği şeklinde yorumlandı.