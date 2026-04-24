Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde 333 hafızın icazet törenine katıldı

24.04.2026 14:28  Güncelleme: 14:33
Ulaşcan ÖZER / -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okulları ile Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrencinin icazet merasimine katıldı.

333 ÖĞRENCİ İCAZET ALDI

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN’DAN KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Duaların ardından öğrenciler, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan’dan icazet belgelerini aldı.

ÇOK DİLLİ HUTBE DİKKAT ÇEKTİ

Törende genç hafız Muhammed Fatih Mercan’ın Cuma hutbesini Arapça, İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak okuması dikkat çekti. İcazet alan hafızlara Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar takıldı.

NAMAZIN ARDINDAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Cuma namazını kılarak camiden ayrıldı.

Kaynak: DHA

