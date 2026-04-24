Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii\'nde 333 hafızın icazet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine katılarak eğitimlerini tamamlayan 333 öğrenciyle bir araya geldi.
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İmam Hatip okulları ile Üsküdar Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törende, 333 hafız icazet aldı.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.
Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Duaların ardından öğrenciler, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan’dan icazet belgelerini aldı.
Törende genç hafız Muhammed Fatih Mercan’ın Cuma hutbesini Arapça, İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak okuması dikkat çekti. İcazet alan hafızlara Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Cuma namazını kılarak camiden ayrıldı.
