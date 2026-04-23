Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası\'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
23.04.2026 23:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR OYNANDI 

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu. Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

MAÇLAR TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

23:36
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
22:36
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:29
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 23:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
