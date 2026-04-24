Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

24.04.2026 07:22
Sırbistan’da yayınlanan bir reality programında erkek yarışmacı, tartışma sırasında dişini kırdığı gerekçesiyle kadın yarışmacıya saldırdı. Canlı yayında kadının boğazına sarılarak boğmaya çalışan saldırgan, diğer yarışmacıların müdahalesiyle güçlükle durduruldu. O anlar kameralara yansırken olay, programın güvenliği ve yayın sınırlarıyla ilgili büyük tepki ve tartışma yarattı.

Sırbistan’da yayınlanan bir “reality” programında yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda büyük tepki çekti. Canlı yayın sırasında erkek bir yarışmacı, tartışma yaşadığı kadın yarışmacıya fiziksel saldırıda bulundu.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Program sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre dişinin kırıldığını öne süren erkek yarışmacı, öfkesine hakim olamayarak kadın yarışmacının boğazına sarıldı.

KAMERALAR ÖNÜNDE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, erkek yarışmacının kadını yere doğru iterek boğmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kadın yarışmacının kendini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki diğer kişilerin ise müdahale ettiği görüldü.

YAYIN VE GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Olayın canlı yayında gerçekleşmesi, programın güvenlik önlemlerini ve yayın politikalarını tartışmaya açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, program yapımcılarına tepki göstererek bu tür içeriklere izin verilmemesi gerektiğini savundu.

YETKİLİLERDEN İNCELEME

Olayın ardından Sırbistan’da ilgili kurumların programla ilgili inceleme başlattığı ve saldırgan yarışmacı hakkında işlem yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
