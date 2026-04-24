Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Sırbistan’da yayınlanan bir “reality” programında yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda büyük tepki çekti. Canlı yayın sırasında erkek bir yarışmacı, tartışma yaşadığı kadın yarışmacıya fiziksel saldırıda bulundu.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Program sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre dişinin kırıldığını öne süren erkek yarışmacı, öfkesine hakim olamayarak kadın yarışmacının boğazına sarıldı.

KAMERALAR ÖNÜNDE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, erkek yarışmacının kadını yere doğru iterek boğmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kadın yarışmacının kendini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki diğer kişilerin ise müdahale ettiği görüldü.

YAYIN VE GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Olayın canlı yayında gerçekleşmesi, programın güvenlik önlemlerini ve yayın politikalarını tartışmaya açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, program yapımcılarına tepki göstererek bu tür içeriklere izin verilmemesi gerektiğini savundu.

YETKİLİLERDEN İNCELEME

Olayın ardından Sırbistan’da ilgili kurumların programla ilgili inceleme başlattığı ve saldırgan yarışmacı hakkında işlem yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.