Sırbistan’da yayınlanan bir “reality” programında yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda büyük tepki çekti. Canlı yayın sırasında erkek bir yarışmacı, tartışma yaşadığı kadın yarışmacıya fiziksel saldırıda bulundu.
Program sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre dişinin kırıldığını öne süren erkek yarışmacı, öfkesine hakim olamayarak kadın yarışmacının boğazına sarıldı.
Görüntülerde, erkek yarışmacının kadını yere doğru iterek boğmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kadın yarışmacının kendini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki diğer kişilerin ise müdahale ettiği görüldü.
Olayın canlı yayında gerçekleşmesi, programın güvenlik önlemlerini ve yayın politikalarını tartışmaya açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, program yapımcılarına tepki göstererek bu tür içeriklere izin verilmemesi gerektiğini savundu.
Olayın ardından Sırbistan’da ilgili kurumların programla ilgili inceleme başlattığı ve saldırgan yarışmacı hakkında işlem yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.
Son Dakika › Sırbistan › Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?