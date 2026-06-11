Apartmanların gölgesinde hasat! Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor

Hızlı kentleşme ve yüksek katlı binaların gölgesinde kalan tarım arazileri arasında, Osmaniye’de adeta ezber bozan ve yüreklere dokunan bir vefa örneği yaşanıyor. Şehrin göbeğinde, etrafı tamamen dev apartmanlarla kuşatılmış olan 10 dönümlük arazinin sahibi, mülkünü betonlaştırmak yerine toprağı işlemeyi seçti.

"BEN BABAMIN MALINI SATTI DEDİRTMEM"

Çevresindeki yapılaşma baskısına ve gelen tüm cazip tekliflere rağmen ata toprağını elden çıkarmayı kesin bir dille reddeden duyarlı vatandaş, kararının arkasındaki en büyük motivasyonu şu sözlerle özetledi: "Ben babamın malını sattı dedirtmem."

BU YIL DA HASADINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Babasının mirasına ve hatırasına gölge düşürmemek adına arsasını her yıl ilk günkü azimle ekmeye devam eden vatandaş, bu yıl da geleneği bozmadı. Apartman pencerelerinden bakan meraklı gözlerin arasında 10 dönümlük toprağını binbir emekle işleyen çiftçi, bu sezonun da hasadını başarıyla gerçekleştirdi.