ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir

24.04.2026 16:03
ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında Florida eyaletinin Miami şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılabileceğini ifade ederek, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi. Putin eğer zirveye katılırsa 5 yıl sonra bir ilk olacak.

GÖZLER MİAMİ’DEKİ ZİRVEDE

Washington Post’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirve için Putin’in davet edilebileceğini iddia etti. Yetkili, davet sürecinin henüz resmiyet kazanmadığını ifade etti.

“RUSYA G20 ÜYESİ” VURGUSU

Aynı kaynak, Rusya’nın G20 üyeliğine dikkat çekerek Moskova yönetiminin hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

TRUMP: KARŞI ÇIKMAM

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Putin’e yönelik olası davetten haberdar olmadığını söyledi. Trump, böyle bir girişime karşı olmayacağını belirterek, “Herkesle konuşulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PUTİN UZUN SÜREDİR KATILMIYOR

Putin, G20 liderler zirvesine son olarak 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yüz yüze katıldı. Sonraki süreçte zirvelere ya çevrim içi katılan ya da temsilci gönderen Rus lider, 2021’den bu yana liderler düzeyinde toplantılarda yer almadı.

KREMLİN’DEN SİNYAL GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde temsil edileceğini belirterek, Putin’in de zirveye katılabileceğini ifade etti. Peskov, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı” Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan’dan “yağmur“ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan'dan "yağmur" sorusuna dikkat çeken yanıt
Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp’e başkentte coşkulu karşılama Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’e büyük şok Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:47
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
