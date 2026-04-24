Çin\'in Ay\'daki yeni mineral keşfi: İki fosfat minerali daha bulundu

Çinli bilim insanları, Ay’dan getirilen numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineral keşfetti. Keşif, Çin’in uzay araştırmalarındaki ilerleyişini gözler önüne serdi.

KEŞİF UZAY GÜNÜ’NDE DUYURULDU

Global Times’ın haberine göre, söz konusu mineraller Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde kamuoyuna açıklandı.

YENİ MİNERALLERE İSİM VERİLDİ

“Çang’ı-5” keşif aracı tarafından toplanan kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine “magneziyoçangızit-(Y)” ve “çangızit-(Ce)” isimleri verildi. Bu minerallerin, nadir toprak fosfatı kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılan minerallerin resmen onaylandığı bildirildi.

AY’DAKİ MİNERAL SAYISI ARTIYOR

Bu keşifle birlikte Çin, Ay’dan topladığı numunelerde ikinci ve üçüncü mineralini tespit etmiş oldu. Çinli bilim insanları daha önce Eylül 2022’de “çangızit-(Y)” adlı bir başka fosfat mineralini keşfetmişti.

Yeni keşiflerle birlikte Ay’da bugüne kadar tespit edilen mineral sayısı 8’e yükseldi.

ÇİN’İN AY GÖREVİ

Çin, Ay yüzeyinden örnek toplamak amacıyla geliştirdiği “Çang’ı-5” keşif aracını Kasım 2020’de uzaya göndermiş, araç Aralık 2020’de 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Dünya’ya geri dönmüştü.