23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

23.04.2026 20:33
İzmir Çiğli’de bir okuldaki 23 Nisan kutlamaları sırasında veliler arasında bıçaklı kavga çıktı. Bayram sevincini yaşayan çocukların gözü önünde yaşanan arbede, büyük paniğe neden oldu. Olay anında çekilen görüntülerde vatandaşların güvenlik yetersizliğine isyan ettiği görülürken, kavgada tarafların birbirine kesici aletlerle saldırdığı iddia edildi. Polis, okul bahçesini savaş alanına çeviren olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir okulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, veliler arasında çıkan şiddetli kavgayla gölgelendi. Çocukların bayram sevincini yaşamak için toplandığı okul bahçesi, bir anda savaş alanına döndü.

BIÇAK KULLANILDI İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre; etkinlik sırasında veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine tarafların birbirine bıçakla saldırdığı iddia edildi. Görüntülerde bir kadının, “Kavga oldu, Allah belasını versin bunları yapanların! Okullarda bir tane güvenlik görevlisi yok, polisler yok” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

OKUL BAHÇESİNDE KAOS ÇIKTI

Kavganın ortasında kalan öğrenciler ve diğer veliler, saldırganlardan kaçmak için okul bahçesinde sağa sola koşturdu. Çocukların gözü önünde yaşanan bu anlar büyük korkuya yol açtı.

GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ 

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanların kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. Veliler, özellikle kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Çiğli, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
