23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir okulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, veliler arasında çıkan şiddetli kavgayla gölgelendi. Çocukların bayram sevincini yaşamak için toplandığı okul bahçesi, bir anda savaş alanına döndü.

BIÇAK KULLANILDI İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre; etkinlik sırasında veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine tarafların birbirine bıçakla saldırdığı iddia edildi. Görüntülerde bir kadının, “Kavga oldu, Allah belasını versin bunları yapanların! Okullarda bir tane güvenlik görevlisi yok, polisler yok” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

OKUL BAHÇESİNDE KAOS ÇIKTI

Kavganın ortasında kalan öğrenciler ve diğer veliler, saldırganlardan kaçmak için okul bahçesinde sağa sola koşturdu. Çocukların gözü önünde yaşanan bu anlar büyük korkuya yol açtı.

GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanların kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. Veliler, özellikle kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.