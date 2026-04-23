Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler - Son Dakika
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler

Bakan Çiftçi\'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
23.04.2026 20:02
Bakan Çiftçi\'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP heyetiyle geçtiğimiz günlerde yapılan görüşme hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Çiftçi, "Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, geçtiğimiz günlerde CHP heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP kanadının görüşme sonrası yaptığı açıklamalara değinen Çiftçi, muhalefetin sadece kendi dile getirdiği konuları kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

"O BANA KALSIN"

Görüşmenin içeriğine dair detay vermekten kaçınan Bakan Çiftçi, heyetin iddialarına ve sorularına verdiği yanıtlar hakkında bilgi vermedi. Çiftçi, gazetecilerin soruları üzerine, "Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın" dedi.

CHP HEYETİ, BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etmişti. CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Bakan Çiftçi ile basına kapalı gerçekleştirdiği görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklama yapan Murat Bakan, toplantıda İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konuların yanı sıra Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışma alanlarının ele alındığını belirtmişti.

Bakan Çiftçi'nin iletişim yaklaşımını olumlu bulduklarını ifade eden Murat Bakan, eleştirilen konularda bilgilendirme yapılmasının parlamentoya verilen önemi gösterdiğini kaydetmişti.

Kolluk kuvvetlerinin özlük haklarına ilişkin taleplerini Çiftçi'ye ilettiklerini aktaran Murat Bakan, uyuşturucu kullanımı ve dijital ağlar üzerinden radikalleşen gençlere yönelik ilgili bakanlıkların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının, yargı sürecindeki gelişmeler dikkate alınarak, göreve iade edilmelerine yönelik beklentilerini dile getirmişti.

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den 'CHP' açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Bölgesi’ndeki 8 il için yatırım seferberliği Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
Aksaray’da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücüye 290 Bin Lira Ceza Aksaray'da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücüye 290 Bin Lira Ceza
Okullarda “güvenlik payı“ iddiası: Fatura velilere kesildi Okullarda "güvenlik payı" iddiası: Fatura velilere kesildi
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
Osimhen’in geri dönüşü gergin oldu Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu
Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevinden uzaklaştırıldı Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevinden uzaklaştırıldı
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı ''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı

19:55
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’e büyük şok
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok
19:42
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:10
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
18:46
Nuri Şahin, Arda Güler’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim
Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim
18:39
“Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi“ iddiası
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler - Son Dakika
