Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor - Son Dakika
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
23.04.2026 20:39
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlardaki ses sistemleri ve multimedya düzenlemeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, "Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da Mayıs’ın sonunda çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda sonradan yapılan ses sistemi ve multimedya modifikasyonlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırlığında olduklarını açıkladı. Sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen bu düzenlemenin, en geç Mayıs ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TEMEL KRİTER SEYİR HALİNDE VİDEO İZLENMEMESİ

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ekranları ve ses sistemlerine yönelik denetimlerde yaşanan belirsizliği gidermek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeni bir düzenleme hazırlamakta. Bu geçiş sürecinde, sonradan takılan ekranlar nedeniyle kesilen cezaların iptal edileceği ve sürücülere sadece bilgilendirme yapılacağı açıklanırken, temel kriter olarak görüş açısının kapanmaması ve seyir halinde video izlenmemesi esas alındı.

Ses sistemlerinde ise abartılı ve çevreyi rahatsız eden tesisatlara yönelik 3 bin TL'lik cezai yaptırımlar devam etmekle birlikte, standartlara uygun donanımlar serbest bırakılacak. Yeni yönetmelikle, sonradan takılan cihazların teknik standartları ve montaj kriterleri netleştirilerek denetimlerin bu kurallar çerçevesinde daha sıkı yürütülmesi hedefleniyor.

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Hah bi o kalmıştı tamam süper oldu şimdi 0 0 Yanıtla
  • Turuncu Tonu Turuncu Tonu:
    Hareket halindeki diskobarlar ne olacak? Dup tis dup tiss dunyada sanki bir kendisi var gibi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor - Son Dakika
