Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda sonradan yapılan ses sistemi ve multimedya modifikasyonlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırlığında olduklarını açıkladı. Sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen bu düzenlemenin, en geç Mayıs ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TEMEL KRİTER SEYİR HALİNDE VİDEO İZLENMEMESİ

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ekranları ve ses sistemlerine yönelik denetimlerde yaşanan belirsizliği gidermek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeni bir düzenleme hazırlamakta. Bu geçiş sürecinde, sonradan takılan ekranlar nedeniyle kesilen cezaların iptal edileceği ve sürücülere sadece bilgilendirme yapılacağı açıklanırken, temel kriter olarak görüş açısının kapanmaması ve seyir halinde video izlenmemesi esas alındı.

Ses sistemlerinde ise abartılı ve çevreyi rahatsız eden tesisatlara yönelik 3 bin TL'lik cezai yaptırımlar devam etmekle birlikte, standartlara uygun donanımlar serbest bırakılacak. Yeni yönetmelikle, sonradan takılan cihazların teknik standartları ve montaj kriterleri netleştirilerek denetimlerin bu kurallar çerçevesinde daha sıkı yürütülmesi hedefleniyor.