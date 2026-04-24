Hürmüz yolundaki ABD askerine maymun saldırısı

ABD Donanması’na ait bir gemide görevli asker, Hürmüz Boğazı’na doğru seyir halindeyken verilen mola sırasında Tayland’da maymun saldırısına uğradı.

MOLA SIRASINDA YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, gemi personeli Tayland’ın Phuket kentinde karaya çıkarak kısa süreli mola verdi. Bu sırada bir maymunun saldırısına uğrayan asker hafif şekilde yaralandı.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yaralanmanın ardından enfeksiyon riskine karşı önlem alan yetkililer, askeri tedbir amaçlı tahliye ederek Japonya’ya sevk etti. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖREV ETKİLENMEDİ

Olayın ardından geminin görevine planlandığı şekilde devam ettiği ve operasyonel süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.