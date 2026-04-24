Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu

Haberin Videosunu İzleyin
24.04.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sırasında uyuyakaldı. İki ay sonra 80 yaşına basacak olan Trump'ın uyuduğu anlar rakipleri tarafından alay konusu oldu. Akıllara Trump'ın 2024 yılında eski başkan Biden'ı kamera karşısında uyumasıyla dalga geçtiği ve "Beni asla kamera karşısında uyurken göremezsiniz" dediği geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki resmi bir toplantı sırasında uyukladığı anlar gündeme oturdu. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası siyasi rakipleri sert eleştiriler yöneltirken, geçmişte Joe Biden’ı benzer görüntüler üzerinden eleştiren Trump’a yönelik “çifte standart” yorumları yapıldı.

TRUMP TOPLANTIDA UYUYAKALDI

Beyaz Saray’da ilaç devi Regeneron’un CEO’su Len Schleifer, nadir bir hastalığın neden olduğu işitme kaybına yönelik geliştirilen deneysel ilacı anlatırken dikkat çeken bir an yaşandı. Toplantının yaklaşık 20'nci dakikasında Alzheimer gibi henüz kesin tedavisi bulunmayan hastalıklara değinildiği sırada, Trump’ın göz kapaklarının ağırlaştığı ve başının yavaşça öne düştüğü görüldü. Bu anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA “UYKULU DON” GÖNDERMESİ

Görüntülerin yayılmasının ardından California Valisi Gavin Newsom, Trump’ı hedef aldı. Newsom, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump için “Uykulu Don” ifadesini kullandı. Paylaşılan videolarda Trump’ın kısa süreliğine uyukladığı, ardından aniden irkilerek uyandığı ve tekrar gözlerini kapattığı anlar yer aldı. Newsom, bir paylaşımında “Direksiyon başında uyuyor” yorumunu yaptı.

BIDEN'I ELEŞTİRİYORDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump’ın 2024 yılında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Trump, o dönemde eski Başkan Joe Biden’ın kameralar önünde uyukladığını öne sürerek, “Kamera karşısında uyuyakalma yeteneği var… Dakikalar içinde taş gibi uyuyor” ifadelerini kullanmıştı. Aynı konuşmada kendisinin asla kameralar önünde uyurken görüntülenmeyeceğini söylemişti.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Haziran ayında 80 yaşına basacak olan Trump’ın sağlık durumu ve yaşı, söz konusu görüntülerin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Siyasi rakipleri bu durumu eleştirirken, destekçileri ise görüntülerin abartıldığını savundu.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:21:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.