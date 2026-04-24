Ünlü hamburgercide skandal olay! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir fast food zincirinde çalışanları evlerine bırakan servis şoförü, bir kadın çalışana yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.
Olay, 21 Nisan’da Tığcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı evine gitmek isteyen 21 yaşındaki R.H.T., servis şoförü Ş.S. ile birlikte yola çıktı. Genç kadın, şoförün kendisini kendi evine götürdüğünü ve burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.
Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan genç kadının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Ş.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Ş.S.’nin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı belirtilen şüphelinin, söz konusu işletmede servis şoförü olarak çalıştığı kaydedildi.
