Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

24.04.2026 11:36
Bursa'da Meltem Ç. boşanma aşamasında olduğu eşinin, kendisine ait düğün takılarını bozdurarak sevgilisiyle düğün yaptığını öne sürdü. Meltem Ç., "Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar. Beni ölümle tehdit ediyorlar. Ondan da şikayetçi oldum" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve 2017 yılında görücü usulü ile evlenen Meltem Ç. (33) ve İ.Ç.’nin (30) evliliklerinden 2 çocuğu dünyaya geldi. İ.Ç., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrı yaşamaya başlayan çift, nafaka konusunda anlaşamayınca boşanamadı. 

 Meltem Ç.

Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile dini nikah yaparak yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup, salon tutarak 2025’in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi. Meltem Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.

Eşiyle boşanma aşamasındaki  İ.Ç. (solda), B.K. (sağda)

Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar” ifadelerini kullandı.

Kendisine ulaşılan İ.Ç. ise hakkındaki iddia ve suçlamaları reddedip, “Birlikte yaşadığım bir kişi var ama Meltem'in hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum” diye konuştu. 

İ.Ç. (solda), Meltem Ç. (sağda)
Kaynak: DHA

