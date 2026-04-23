Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

23.04.2026 17:35
Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Arseniy Batagov'un kısa süre içerisinde ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da maç kadrosu belli oldu.

BATAGOV KADRODA YOK 

Bordo-mavililerde diz bağlarında yaşadığı kısmi yırtık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan 24 yaşındaki Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, çeyrek final maçının kamp kadrosunda da yer almadı.

SEZONU KAPATTIĞI BELİRTİLİYOR

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre; Sakatlığı devam eden Batagov'un iyileşme sürecinin uzayarak kısa süre içerisinde ameliyat edileceği ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
