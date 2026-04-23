Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da maç kadrosu belli oldu.

BATAGOV KADRODA YOK

Bordo-mavililerde diz bağlarında yaşadığı kısmi yırtık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan 24 yaşındaki Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, çeyrek final maçının kamp kadrosunda da yer almadı.

SEZONU KAPATTIĞI BELİRTİLİYOR

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre; Sakatlığı devam eden Batagov'un iyileşme sürecinin uzayarak kısa süre içerisinde ameliyat edileceği ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.