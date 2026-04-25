Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

25.04.2026 08:28
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen dev soruşturmada Kadıköy’de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti tek tek ortaya çıkarıldı. 12 ayrı adrese yönelik operasyon için düğmeye basılırken, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kadıköy’deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğü tespit edildi.

MÜŞTERİ YOĞUNLUĞU BİLİNÇLİ YAPILIYOR

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

MEKANLARDAKİ KALABALIKLA YASA DIŞI FAALİYETLERİ GİZLİYORLAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiğini, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü öğrenildi.

Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.

12 MEKANA OPERASYON YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapılan tespitler doğrultusunda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı. 

107 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Adli kaynaklar Kadıköy’de eğlence adı altında faaliyet gösteren zehir ağlarına yönelik operasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

Uyuşturucu, Operasyon, Narkotik, İstanbul, Kadıköy, Gündem, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Atuner’in cenazesinde gerginlik Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı
Gratis’te alışveriş yapan ismi görenler gözlerine inanamadı Gratis’te alışveriş yapan ismi görenler gözlerine inanamadı
Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı Sürücünün sözleri dikkat çekti Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı! Sürücünün sözleri dikkat çekti
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı "Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
09:09
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
09:03
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
02:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
02:02
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar
Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 09:43:17.
Advertisement
