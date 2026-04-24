Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, 10 yıl sonra yeniden çağlamaya başladı

24.04.2026 11:11
Kayseri'nin Develi ilçesinde kuraklık nedeniyle suyu zamanla azalan ve 10 yıldır da hiç akmayan şelale, bu yılki yağışların etkisiyle eski coşkulu haline yeniden kavuştu - Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale: - "Yağışların artmasından dolayı eski halini aldı. Şu an babalarımızın, dedelerimizin anlattığı hale geldi. Şelalemiz coştu"

Kayseri'nin Develi ilçesinde, kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır suyun hiç akmadığı Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, bu yıl yağışların artmasıyla yeniden çağlamaya başladı.

Çomaklı Mahallesi sınırlarında bulunan Kanlıcaöz Yaylası yakınlarındaki şelale, yaklaşık 50 yıl önceki coşkusundan zamanla uzaklaştı.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle de 10 senedir tamamen kuruyan şelale, bu yılki kar ve yağmur yağışlarının artmasıyla yeniden coşkulu şekilde akmaya başladı.

Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale, AA muhabirine, şelalenin bu şekilde aktığını hep büyüklerden duyduklarını söyledi.

Kuraklığın etkisiyle zamanla suların çekildiğini belirten Kale, şöyle devam etti:

"Burası Erciyes Dağı eteklerindeki Kanlıcaöz Yaylası'nın alt tarafında bulunuyor. Eskiden Ermenilerin yaşadığı Paklalık dediğimiz bölge. Büyüklerimizin dediğine göre, bu şelale yıllarca varlığını sürdürmüş. 10 senedir hiç akmıyordu. Yağışların artmasından dolayı eski halini aldı. Şu an babalarımızın, dedelerimizin anlattığı hale geldi. Şelalemiz coştu ve yeniden eski halini aldı. Erciyes'te eriyen karların suları da buraya geliyor. Kar da hızlı eridi. 40-50 senelik eski şelalemize kavuştuk. Şu anda buraya gelip görmek isteyenlerin sayısı da çoğaldı."

"Şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik"

Bölge halkından Emrah Şensoy, şelalenin bu şekilde aktığına ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Şelalenin yeniden akmasında yağışların etkili olduğunu ifade eden Şensoy, "Bu yaşıma kadar ilk defa böyle görüyorum. Son 10 yıldır hiç akmıyordu, su gelmiyordu. Gelip görmek güzel oldu. Köylü olarak şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik. Bu sene rahmet çok güzeldi ve şelalemiz de yeniden aktı." dedi.

Salih Karataş da şelalenin turizme kazandırılmasının iyi olacağına ve yürüyüş için insanların bu rotayı tercih edebileceğine işaret etti.

İbrahim Aksoy ise şelalenin bu halini hep büyüklerinin anlattığını belirterek, "Eskiler bu şelaleden çok su aktığını anlatırlardı ama biz hiç görmemiştik. Artan yağışlarla şimdi su çoğaldı. Bu sular Sindelhöyük tarafına gidiyor. Burayı yerinde görmek daha güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çomaklı, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

