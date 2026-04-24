Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahneye çıkan bir çiftçi, okuduğu şiirle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

MİKROFONU ALIP ŞİİR OKUDU

Bir okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında mikrofonu eline alan vatandaş, “Her yeri düşman sarmış, Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmış” dizeleriyle başladığı şiiriyle dikkat çekti.

İZLEYENLERDEN YOĞUN İLGİ

Vatandaşın içten performansı etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlenirken, o anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.