Şanlıurfa’da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahneye çıkan bir çiftçi, okuduğu şiirle izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Bir okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında mikrofonu eline alan vatandaş, “Her yeri düşman sarmış, Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmış” dizeleriyle başladığı şiiriyle dikkat çekti.
Vatandaşın içten performansı etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlenirken, o anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk... - Son Dakika
