Mehmet Şef\'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ AĞIRALİOĞLU TAKTI

Kendisi de şef olan Emre Yalçınkaya’ya parti rozeti, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi. Katılım, partinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

İKİ İSİM BİRDEN PARTİYE DAHİL OLDU

Yapılan açıklamada, “Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı” ifadeleri kullanıldı.