Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Ferdi Atuner\'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı
24.04.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ferdi Atuner\'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı
Haber Videosu

Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Atuner, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Atuner için AKM'de düzenlenen anma töreninde oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında kavga çıktı.

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner’den acı haber geldi. Sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

“EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR”

Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Sanatçının kızı İlayda Atuner, yaptığı konuşmada “Tarifsiz bir acı benim için. Sanata kendini adamış biriydi. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

AKM’DE TÖREN SIRASINDA GERGİNLİK

Taksim AKM’de düzenlenen anma töreni sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmaya İlayda Atuner de dahil olurken, yaşananlar törene damga vurdu.

Olay sırasında oyuncu Asena Keskinci’nin sahnede konuşma yapmak üzere olduğu belirtildi. Gerginliğin kısa sürede sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

SANAT DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Ferdi Atuner, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Levent Kırca ile birlikte rol aldığı “Olacak O Kadar” programıyla geniş kitleler tarafından tanındı. “Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar”, “Reyting Hamdi”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi yapımlarda da rol aldı.

Tiyatro ve sinemanın yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da bilinen Atuner, uzun yıllar İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sanatçı olarak görev yaptı.

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Ferdi Atuner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 10:19:50. #7.12#
SON DAKİKA: Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.