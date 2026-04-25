Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

25.04.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'ı 2-0 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

KAYSERİSPOR NEFES ALDI 

Ev sahibi ekibi Kayserispor'a zorlu maçta galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol VAR uyarısının ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

LİGDE KALMA UMUTLARINI ARTIRDI 

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükselterek ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı. Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, 2 puan üzerindeki ikas Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Konyaspor'u konuk edecek. 

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 20:35:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.