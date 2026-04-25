Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

25.04.2026 17:54
Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e yaptığı uçuş sırasında kurşunların hedefi oldu. BM misyonu kapsamında 80 Çadlı askeri taşıyan uçağın motor ve kuyruk bölümünde, iniş sonrası yapılan incelemelerde iki kurşun izi tespit edildi.

Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, 19 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e uçuş gerçekleştirdi.

İNİŞ YAPINCA FARK EDİLDİ

15. Hava Ulaştırma Filosu’na bağlı uçak, BM misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri, Port-au-Prince’e taşıdı. Askerlerin indirilmesinin ardından uçak Santo Domingo’ya geri döndü.

Uçuş sonrası yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.

Uçağın Port-au-Prince’e iniş öncesinde hedef alındığı değerlendiriliyor.

MÜRETTEBAT YARA ALMADI

Öte yandan güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi. Geçici onarımların ardından uçak, Brüksel’deki üssüne sorunsuz şekilde döndü.

Savunma Bakanlığı olayı doğrularken olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

