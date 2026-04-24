Kadın hükümlü şifonyerin arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
24.04.2026 23:37  Güncelleme: 23:39
Kocaeli'de hakkında 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B., saklandığı evde yatak odasındaki şifonyerin arkasına yapılmış gizli bölmede polis operasyonuyla yakalandı. H.B.'nin 2,5 aydır firari olduğu belirtildi.

Kocaeli’de hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B. (44), saklandığı evde filmleri aratmayan bir yöntemle yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında H.B.’nin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, firari kadının ikamet ettiği adres tespit edildi.

GİZLİ BÖLME DETAYI ŞAŞIRTTI 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, evde yaptıkları aramada dikkat çekici bir detayla karşılaştı. H.B., yatak odasında bulunan şifonyerin arkasına özel olarak hazırlanmış, bir kişinin sığabileceği büyüklükteki gizli bölmede saklanırken bulundu.

2,5 AYDIR KAÇIYORDU 

“Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık”, “haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” ve “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” gibi suçlardan aranan H.B.’nin yaklaşık 2 ay 15 gündür firari olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
