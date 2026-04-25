Süper Lig\'de sezonun en erken golü Göztepe\'den geldi

25.04.2026 20:28
Göztepe'nin Hesap.com Antalyaspor'u sahasında konuk ettiği maçın 16. saniyesinde ağları havalandıran Juan, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleye maçın ilk saniyelerinde atılan gol damga vurdu.

GÖZTEPE 16. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ 

İzmir ekibi Göztepe, santra vuruşunun hemen ardından topu kazanıp atağa kalktı. Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Juan 16. saniyede meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Juan'ın attığı bu gol, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en erken golü oldu. Brezilyalı yıldız, bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı başardı. 

