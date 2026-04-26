Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

26.04.2026 20:35
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Devam kararı veren hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun taç atışıyla başlamasını istedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY SANE İLE PENALTI BEKLEDİ 

Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 21. dakikadaki bir pozisyonda penaltı bekledi. Sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi. 

Görüntü: beIN Sports

VAR'I DİNLEDİKTEN SONRA 'DEVAM' KARARI

Galatasaraylı oyuncular, oyunun durmasının ardından yoğun şekilde hakem Yasin Kol'a penaltı itirazda bulundu. Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun taç atışıyla başlamasını istedi. 

BROWN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ 

Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart görürken, deneyimli sol bek oyuncusu Brown RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN JET HIZINDA PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray Kulübü, bu pozisyonun ardından "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

