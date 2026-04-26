Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 21. dakikadaki bir pozisyonda penaltı bekledi. Sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaraylı oyuncular, oyunun durmasının ardından yoğun şekilde hakem Yasin Kol'a penaltı itirazda bulundu. Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun taç atışıyla başlamasını istedi.
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart görürken, deneyimli sol bek oyuncusu Brown RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, bu pozisyonun ardından "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.
