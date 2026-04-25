Severek beslediği hayvan bu hale getirdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kişi, atın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayda, atın sahibini boğazından ve kolundan ısırdığı öğrenildi.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri’nde meydana geldi. İddiaya göre at, yere düşen sahibi S.K.’nın üzerinde bir süre tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.
S.K., çocuklarının müdahalesiyle saldırıdan kurtarıldı. Ağır yaralanan adam, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan S.K.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
