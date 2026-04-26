Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
26.04.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Sidiki Cherif ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı dışarıya gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Sidiki Cherif, ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Görüntü: beIN Sports

TALISCA TOPU DIŞARIYA YOLLADI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile konuşmasının ardından penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 21:11:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.