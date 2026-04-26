Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Sidiki Cherif, ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile konuşmasının ardından penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?