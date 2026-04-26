İspanya'da lunaparkta dev sapan olarak bilinen oyuncağın halatı koptu: 4 yaralı - Son Dakika
26.04.2026 17:46
İspanya'da lunaparkta dev sapan olarak bilinen "Steel Max" adlı oyuncağın halatının kopması sonucu 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen yıllık fuar etkinlikleri sırasında facianın eşiğinde dönüldü. Lunaparkta dev sapan olarak bilinen "Steel Max" adlı oyuncağın halatı koptu. Kapsül, bağlı olduğu halatlardan birinin kopması ile hızla direğe çarpmasının ardından havada asılı kaldı. Kazada, 2'si oyuncağın kapsülünde bulunan çocuklar, 2'si oyuncağın yakınında bulunan kişiler olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Acil müdahale ekipleri, kaza sonrası bölgeyi güvenlik altına alarak, kapsülde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Steel Max, yay tahrik sistemi veya elastik kablolar kullanarak iki kişilik kapsülü saatte 160 kilometre hıza ulaştırarak, 90 metreyi aşan yüksekliğe fırlatıyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
