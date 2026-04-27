İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail, Lübnan\'ın Bekaa Vadisi\'ne saldırı başlattı
27.04.2026 14:54
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını genişleterek ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada hedefin Hizbullah’a ait altyapı tesisleri olduğu öne sürüldü.

Dış basına yansıyan son dakika bilgilere göre, saldırılar yalnızca Bekaa ile sınırlı kalmadı; güney Lübnan’da da yoğun bombardıman sürdü. Ateşkesin uzatılmasına rağmen tarafların karşılıklı saldırıları devam ederken, son saldırılarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

ABD arabuluculuğunda 17 Nisan’da başlayan ve daha sonra uzatılan ateşkes, sahada sık sık ihlal ediliyor. İsrail, operasyonların “savunma” kapsamında olduğunu savunurken, Hizbullah da saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle Bekaa Vadisi’ne yönelik saldırıların çatışmanın coğrafi olarak genişlediğine işaret ettiğini belirtiyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son haftalarda Lübnan genelinde artan saldırılar sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ifade ediliyor. Ateşkese rağmen süren saldırılar, Orta Doğu’daki çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişelerini güçlendiriyor.

HİZBULLAH: DOĞRUDAN MÜZAKERELERİ REDDEDİYORUZ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah bırakmayacaklarını belirtti. Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini öne süren Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu. Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" vurgulayarak, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti.

"Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz." diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi. Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes sürecine de değinen Kasım, ateşkesin sağlanmasında İran'ın rolüne dikkati çekerek Tahran'a teşekkür etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart
Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe’nin talebini reddetti Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti
Güneydoğu’ya dev teşvik paketi 9 ilde yatırım atağı başlıyor Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:34
Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı Ne karar çıkacağı merak konusu
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
