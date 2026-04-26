Almanya\'da film gibi soygun: 850 bin Euro\'luk vurguna 10 dakika yetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’nın Sarstedt kentinde, film sahnelerini aratmayan bir hız ve teknolojiyle gerçekleştirilen dev soygun, ülke gündemine oturdu. Atelva Media GmbH şirketine ait depoya giren profesyonel hırsızlar, sinyal kesici kullanarak güvenlik sistemlerini devre dışı bıraktı ve sadece 10 dakika içinde 4 bin adet akıllı telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 850 bin Euro değerindeki vurgunun ardından, şirket sahibi Tarık Aziz faillerin yakalanması çin 150 bin Euro ödül koyduğunu açıkladı.

Almanya’nın Sarstedt kentinde gerçekleşen ve profesyonelliğiyle parmak ısırtan bir soygun, dünya basınında geniş yankı buldu. Bild gazetesinin haberine göre, Atelva Media GmbH şirketinin deposuna giren maskeli şüpheliler, yalnızca 10 dakika içerisinde piyasa değeri yaklaşık 850 bin Euro olan 4 bin adet akıllı telefonu çalarak kayıplara karıştı.

10 DAKİKADA 4 BİN TELEFON ÇALDILAR 

Bild Gazetesi'nni haberine göre, 10 Nisan gecesi gerçekleşen olayda hırsızlar, 500 metrekarelik deponun kepenklerini ve iç kapılarını kırarak doğrudan hedefe yöneldi. Operasyonun kalbi sayılan, alüminyum kapıyla korunan 20 metrekarelik özel bölüme ulaşan zanlılar, kapıyı açmak yerine alt kısmını bükerek içeri sızdı. Şirket sahibi Tarık Aziz, zanlıların spor çantalarını kapının altından içeri iterek telefonları süratle doldurduklarını belirtti.

GÜVENLİK SİSTEMİ SİNYAL KESİCİYLE DEVRE DIŞI BIRAKILDI 

Depo 24 saat boyunca kameralar ve modern alarm sistemleriyle korunmasına rağmen, hırsızların teknolojik bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Soygun sırasında jammer (sinyal kesici) kullanan şüpheliler, alarmın devreye girmesini engelledi. Güvenlik sistemi 10 dakika sonra aktif hale gelerek ortama sis bombaları fırlatmasına rağmen, zanlılar çoktan kaçmıştı.

BAŞLARINA 150 BİN EURO ÖDÜL KONDU 

Büyük bir maddi kayba uğrayan iş insanı Tarık Aziz, faillerin yakalanması için eşine az rastlanır bir ödül vaat etti. Aziz

zanlıların kimliğini ortaya çıkaracak bilgi paylaşan kişi ya da kişilere 50 bin  Euro ödül vereceğin duyurdu. 100 bin Euro ek ödül ise çalınan ürünlerin iade edilmesi durumunda ödenecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: HEDEFTE 3 ŞÜPHELİ VAR

Hildesheim Savcılığı, soygunun en az üç kişi tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken kameralara yansıyan tek bir görüntüde, maskeli iki kişinin alüminyum kapıyı zorladığı anlar saniye saniye kaydedildi. 

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği ve güvenliği nedeniyle henüz operasyonel detayları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Cep Telefonu, Almanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 21:40:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.