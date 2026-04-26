Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

26.04.2026 16:54
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde yaşanan silahlı saldırı, yalnızca güvenlik zaaflarını değil, olayın arka planına dair küresel ölçekte büyüyen tartışmaları da beraberinde getirdi. 31 yaşındaki bilgisayar bilimci Cole Allen’ın saldırıdan önce sosyal medyada paylaştığı ve İsrail ordusu logolu tişörtle verdiği poz, soruşturmanın önüne geçen bir detay haline geldi. Fotoğraf dünya genelinde komplo teorilerini tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında gerçekleşen silahlı saldırı, olay yerindeki sıcak çatışmadan çok, failin dijital geçmişindeki tek bir kareye odaklandı: Cole Allen’ın IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) tişörtüyle verdiği poz.

31 yaşındaki bilgisayar bilimci Cole Allen’ın, Gizli Servis noktasına ateş açmadan önce sosyal medyasında yer alan bu görsel, olayın siyasi ve istihbari bir boyut taşıyıp taşımadığına dair küresel çapta bir tartışma başlattı.

KOMPLO TEORİLERİ ALDI BAŞINI GİDİYOR

Saldırının hemen ardından Cole Allen’ın sosyal medya hesabına akın eden kullanıcılar, saldırganın IDF logolu tişörtüyle çekilmiş fotoğrafını ekran görüntüleriyle yaymaya başladı. Bu detay, özellikle Orta Doğu bağlantılı komplo teorilerini tetikledi. 

Sosyal medya platformlarında iddialar iki ana eksende toplandı.

Bazı gruplar, bu görseli saldırganın dış istihbarat servisleriyle bir bağı olduğu yönünde yorumladı. Bir kesim ise bu detayın, dikkatleri başka yöne çekmek için kurgulanmış bir sembol olabileceğini öne sürdü.

GOOGLE TREND VERİLERİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ 

"IDF tişörtü" detayıyla eş zamanlı olarak ortaya atılan bir diğer iddia, Google Trends üzerinden geldi. Saldırı gerçekleşmeden saatler önce İsrail kaynaklı konumlardan "Cole Allen" isminin aratıldığına dair paylaşılan ekran görüntüleri, "Saldırganın kimliği olaydan önce birileri tarafından biliniyor muydu?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak veri uzmanları, bu tür grafiklerin algoritma hataları veya isim benzerlikleri nedeniyle yanıltıcı olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

EK SUÇLAMALAR GÜNDEMDE

Allen, etkinlik sırasında kurulan Gizli Servis kontrol noktasına birden fazla silahla yaklaşarak ateş açtı. Bir Gizli Servis görevlisi kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kalırken hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri tarafından karşılık verilmesi üzerine Allen vurulmadan etkisiz hale getirildi.

ABD Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen’ın “şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak” ve “tehlikeli silahla federal memura saldırmak” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, ek suçlamaların da gündeme gelebileceğini açıkladı.

BAŞARILI KARİYERDEN SALDIRIYA UZANAN PROFİL 

Ortaya çıkan kayıtlara göre Cole Allen, Kaliforniya’nın Torrance kentinden bir bilgisayar bilimci ve oyun geliştiricisi olarak biliniyor. Eğitim hayatına California Institute of Technology bünyesinde makine mühendisliği alanında başlayan Allen, 2017 yılında mezun oldu.

2014 yazında NASA Jet Propulsion Laboratory’de araştırma bursiyeri olarak görev aldığı ve astrofizik çalışmalarına katkı sunduğu belirtiliyor.

Allen’ın kariyerinde öne çıkan başlıklardan biri de geliştirdiği video oyunları. “First Law” adlı fizik tabanlı nişancı rol yapma oyunu ve daha sonra Steam platformunda yayımlanan “Bohrdom” adlı yapım, kendi alanında dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Ayrıca saldırı ve savunma amaçlı robotik sistemler geliştirdiği, eğitim sektöründe faaliyet gösteren C2 Education bünyesinde çalıştığı ve California State University, Dominguez Hills’te bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans yaptığı bilgisi paylaşıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
