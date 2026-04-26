Trump\'ın yemeğinde panik anları! Silah seslerini duyunca masanın altına sığındılar

26.04.2026 09:24
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulmasıyla salonda büyük panik yaşandı. Gazeteciler ve davetliler kendilerini korumak için masaların altına sığınırken, o anlar kameraya yansıdı. Gizli servis ekipleri Trump’ı saniyeler içinde salondan tahliye etti. Üzerinde çok sayıda silah bulunan yaklaşık 30 yaşındaki saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler, yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi. Salonda bulunan gazetecilerin silah sesleriyle birlikte kendilerini korumak için masaların altına girdiği anlar kameraya yansıdı.

VİDEODA PANİK VE KAÇIŞ ANLARI

Ortaya çıkan görüntülerde, bir anda yükselen silah sesleriyle birlikte salonda büyük bir panik yaşandığı görülüyor. Kamera kaydında, davetlilerin hızla yere eğildiği, bazı kişilerin sandalyeleri devirerek masaların altına sığındığı ve ortamda bağrışmaların yükseldiği dikkat çekiyor. Görüntülerin sarsılması ve ani hareketler, yaşanan kaosun şiddetini ortaya koyuyor.

TRUMP SANİYELER İÇİNDE TAHLİYE EDİLDİ

Silah seslerinin duyulmasının hemen ardından gizli servis ajanları harekete geçti. Trump’ın bulunduğu alan hızla boşaltıldı, ABD Başkanı koruma çemberine alınarak apar topar salondan çıkarıldı. Müdahalenin saniyeler içinde gerçekleştiği belirtildi.

SALDIRGAN SİLAHLARLA YAKALANDI

Yaklaşık 30 yaşında olduğu ve California’dan geldiği belirlenen saldırganın üzerinde uzun namlulu tüfek, tabanca, çok sayıda şarjör ve bıçak bulunduğu açıklandı. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan video, saldırı anındaki korku dolu saniyeleri net şekilde ortaya koydu. Masaların altına saklanan davetliler, koşuşturan kalabalık ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırganın motivasyonunu araştırırken, olay üst düzey etkinliklerdeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.

