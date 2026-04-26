Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Haberin Videosunu İzleyin
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
26.04.2026 10:53  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Haber Videosu

2022 Best Model yarışmasında dereceye giren ve fırında çalıştığı ortaya çıkınca Türkiye'nin gündemine oturan Irmak Öztaş ilk kez konuştu. Uzun süren işsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle fırında çalışmaya başladığını söyleyen Öztaş, "Ben yine şanslıyım. Çok şükür ailem yanımda. Benden daha şanssız durumda olanlar var. Umarım işsizlik sorunu çözülür. Ben kendi adıma konuşacak olursam, ben ekmeğimi buldum" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Irmak Öztaş, modellik ve oyunculuk hayalleriyle başladığı kariyer yolculuğunda yaşadığı işsizlik sürecinin ardından farklı bir alana yöneldi. Yaklaşık 7 ay işsiz kalan Öztaş, İzmir'in Konak ilçesinde bir fırında çalışmaya başladı. 2022 yılında Best Model yarışmasına katılarak "Best Güneydoğu Anadolu Güzeli" seçilen Öztaş, yaşadığı süreci ilk kez anlattı.

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

"KİTAP VE BELGESEL ÇEVİRİSİ YAPTIM"

Türkiye'nin gündemine oturan güzel, ilk başta modellik için İstanbul'a taşındığını belirterek, "Orada kendi işimle ilgili şeyler de yaptım. İki tane kitap çevirdim İngilizceden Türkçeye. Bir tane belgesel çevirdim Türkçeden İngilizceye. O belgesel hatta Kanada Film Festivali'nde finalist oldu. O dönem Miss Türkiye'ye katılmıştım. Ama orada finale kalamadım, son 70'ten elendim. Sonra İzmir'e geri döndüm" dedi.

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

"GÜNEYDOĞU ANADOLU GÜZELİ SEÇİLDİM"

Bu süreçte birçok farklı iş yaptığını ifade eden Öztaş, "Özellikle Çeşme'de sezon işlerinde çalıştım. Halkla ilişkiler olsun, işletme olsun, idari ofis olsun. Sonrasında tekrar, bu sefer oyunculuk hayalim için İstanbul'a taşındım. Dört tane kısa filmde başrol oynadım. Bunlar İngiltere, Almanya, Irak, İran gibi ülkelerde gösterildi. Sonrasında Medyapım'ın İzmir'de çektiği Ru dizisinde, öncelikle işin mutfağını öğrenmek için aslında yapım ekibi asistanı olarak çalışmaya başlamıştım. Sonra orada ufak bir sahnem oldu. 2022 yılında yarışma için benimle iletişime geçtiler. Best Model'a katıldım. Best Model'da Best Güneydoğu Anadolu Güzeli seçildim. Ondan sonra ülkemizi temsil etmek için Güney Kore'ye gittim. World Miss University yarışmasının 31'incisi düzenleniyordu. Orada herhangi bir derece almadım" ifadelerini kullandı.

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

"7 AY İŞSİZ KALDIM"

Uzun süre işsiz kaldığını ve birçok sektör denediğini söyleyen Irmak Öztaş, "7 ay gibi bir süre işsiz kaldım. Bu süreçte işsiz olmak sektörden bile çok yıprattı belki de beni" diye konuştu. 

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

"BEN YİNE ŞANSLIYIM"

Öztaş fırında çalışmaya nasıl başladığını şu ifadelerle anlattı:

"Kendimi açıkçası bir işe yaramaz hissettiğim dönemler oldu. Aynı benim gibi Mert diye arkadaşım var. O da burada çalışıyor. Bu fırında iki yıldır çalışıyor. O da İstanbul'a taşınmıştı oyunculuk için. Sonrasında İzmir'e döndü ve burada çalışmaya başladı. Kendisiyle konuşurken 'Fırında iş var mı' diye sordum. O da var dedi. Ben de öyle başladım. Ama çok memnunum bu arada. Mağdur olduğum bir durum yok. Sonuçta çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Yoğun bir iş. Açıkçası düşünmeye vaktim bile kalmıyor. Ben yine şanslıyım. Çok şükür ailem yanımda. Ailem olmasa bu süre çok daha zorlu geçerdi benim için. Ama benden daha şanssız durumda olan insanlar var. Ailesine de bakmak durumunda olan insanlar var. Asgari maaşın durumu ortada. Benden çok daha beter durumda olanlar var açıkçası. Hiç yapmadığım bir şey yapmak istedim. Kendimi de biraz zorlamak istedim. Hani hiç bulaşmadığım bir şey olsun dedim ve fırın olunca neden olmasın diye düşündüm."

Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

"BEN EKMEĞİMİ BULDUM"

Yapay zekanın da ilerlemesiyle birlikte tercümanlıkta fırsatların iyice azaldığını söyleyen Öztaş, "O yüzden tercümanlıkta çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Benim içimde kalan aslında oyunculuk. Çünkü çocukluk hayalimdi. Ben oyunculuk okumak istiyordum fakat babam 'Senin dilin iyi, hobi olarak yine yaparsın, üniversiteyi bitir' tarzında konuşunca ben de babamı dinledim ve böyle gelişti. Yani ne diyeyim ki, umarım işsizlik sorunu çözülür. Ben kendi adıma konuşacak olursam, ben ekmeğimi buldum" dedi.

Kaynak: ANKA

Magazin, Güncel, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 16:52:53. #7.12#
SON DAKİKA: Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.