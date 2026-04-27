Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

27.04.2026 10:16
ABD-İran hattındaki gelişmelerle düşüş yaşayan altın fiyatları, İran’ın yeni teklif hazırlığında olduğu haberleriyle yeniden yükselişe geçerken, piyasalar Fed faiz kararına odaklandı.

Altın fiyatları, ABD-İran hattından gelen haber akışıyla sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, fiyatlarda dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.

DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Hafta sonu ABD ve İran arasında Pakistan’da yapılması beklenen görüşmelerin gerçekleşmemesi ve diplomatik sürecin çıkmaza girdiğine yönelik değerlendirmeler, ons altının 4.672 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için ABD’ye yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler sonrası altın fiyatlarında toparlanma görüldü.

ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Son işlemlerde ons altın, yüzde 0,33 artışla 4.725 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altın yüzde 0,35 yükselişle 6 bin 839 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 225 TL, cumhuriyet altını ise 44 bin 681 TL seviyesinde bulunuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM NÖTR

Analistler, altının 4.678-4.737 dolar bandında nötr bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Bu seviyelerin aşılması ya da altına inilmesi durumunda fiyatların yeni yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı yer alıyor. İki gün sürecek toplantının ardından açıklanacak kararın, küresel piyasalarda belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca Japonya, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları da yakından izlenecek.

ASYA’DA TALEP ARTIYOR

Öte yandan Hindistan ve Çin’de fiziki altın talebinde artış gözlenirken, dünyanın en büyük altın ETF’i olan SPDR Gold Trust’ın varlıklarında ise sınırlı düşüş kaydedildi.

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
