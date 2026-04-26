Ahmet Çakar\'dan derbi için bomba tahmin

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Karşılaşma öncesinde eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol ekranlarında yaptığı derbi tahmini dikkat çekti.
Ahmet Çakar, yaptığı tahminde "Galatasaray derbiyi en az iki fark ve üzeri kazanır" dedi. Abdülkerim Durmaz ise ''Fenerbahçe kazanamaz, berabere biter'' derken, Sinan Engin de ''Galatasaray kazanır'' yorumunda bulundu. Son olarak Ertem Şener ise ''Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum'' şeklinde tahmin yaptı.
