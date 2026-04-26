Ahmet Çakar\'dan derbi için bomba tahmin

26.04.2026 15:37
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair yorum yaptı. Galatasaray'ı ağır favori gören Ahmet Çakar, "Galatasaray derbiyi en az iki fark ve üzeri kazanır" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

ÜNLÜ YORUMCULARDAN DERBİ TAHMİNİ

Karşılaşma öncesinde eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol ekranlarında yaptığı derbi tahmini dikkat çekti.

''EN AZ İKİ FARK VE ÜZERİ KAZANIR''

Ahmet Çakar, yaptığı tahminde "Galatasaray derbiyi en az iki fark ve üzeri kazanır" dedi. Abdülkerim Durmaz ise ''Fenerbahçe kazanamaz, berabere biter'' derken, Sinan Engin de ''Galatasaray kazanır'' yorumunda bulundu. Son olarak Ertem Şener ise ''Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum'' şeklinde tahmin yaptı. 

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
