45 yıl sonra aynı otel! Reagan\'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

26.04.2026 15:15
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırının ardından saldırgan Cole Thomas Allen yakalandı. Trump saldırıda kendisinin hedef alındığını belirtirken, olayın gerçekleştiği Washington Hilton Oteli’nin 45 yıl önce ABD Başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimiyle de anıldığı hatırlatıldı. 1981’de Reagan’ı yaralayan saldırının arkasında ise saldırganın oyuncu Jodie Foster’a duyduğu saplantı olduğu ortaya çıkmıştı.

TRUMP: BENİ HEDEF ALDILAR

Trump'ın “beni hedef aldılar” dediği ancak CBS'in haberine göre Trump yönetimi yetkililerinin hedef alındığı saldırı Washington Hilton Oteli'nde gerçekleşti. 

45 YIL ÖNCE REAGAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Otel, Amerikan siyaset tarihinde bir başka suikast girişimiyle biliniyor. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, 45 yıl önce yine Washington Oteli'nde suikast girişimine uğramış ve yaralanmıştı.

BAŞKAN SUİKASTININ MOTİVASYONU HOLLYWOOD YILDIZI ÇIKTI

30 Mart 1981'de otelden çıkan Reagan'a mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley fotoğraftaki silahla saldırarak, Reagan'ı makam arabasından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmesine neden olmuştu.

ÖMÜR BOYU YARI FELÇLİ KALDI

Suikast girişiminde 6 el ateş eden Hinckley'in diğer kurşunlarından biri dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady'e başından isabet etmiş, Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.

JODIE FOSTER'A SAPLANTILIYMIŞ

Saldırgan John Hinckley'in neden bu suikast girişiminde bulunduğu sorusuna bulunan birkaç cevap var. Saldırganın suikast motivasyonunun arkasında bir Hollywood yıldızı, Jodie Foster bulunuyor. Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen ve suikast girişimi sonrası yargılamada bu nedenle suçsuz bulunarak akıl hastanesine yatırılan Hinckley'in ünlü “Taxi Driver” filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi.

Foster'a defalarca aşk mektubu yazan, ünlü oyuncunun Yale Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna katıldığını bir dergide okuduktan sonra o kursa katılan Hinckley'in, Foster'ın ilgisini çekebilmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'ı hedef aldığı ifade edildi.

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
