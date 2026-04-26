Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi - Son Dakika
Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi

Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi
26.04.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi
BOLU'nun Gerede ilçesinde annesi S.C. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela C., toprağa verildi.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında yürekleri parçalayan bir olay yaşandı. 

Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi

2 AYLIK BEBEĞİNİN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI

S.C. isimli kadın, iddiaya göre; 2 aylık bebeği Ela'yı boğazını keserek öldürüp evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

YOL ÜZERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, S.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.C., D-100 kara yolunda Gerede'den Yeniçağa ilçesine kadar yürüyerek giderken yol üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"BEBEĞİMİ KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM"

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C.'nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği belirtildi. S.C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi

ELA BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Ela C.'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ela bebek, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin C. gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA

Gerede, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela bebek toprağa verildi - Son Dakika
