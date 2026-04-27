Yeni sevgili eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili eski eşi bıçakla öldürdü
27.04.2026 14:25  Güncelleme: 14:26
Denizli'de eski eşinin sevgilisiyle sokak ortasında karşılaşan şahıs, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Denizli'de eski eşinin sevgilisiyle sokak ortasında karşılaşan şahıs, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmail İri (43), sokakta yürüdüğü sırada eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Çağlar E. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Çağlar E., yanındaki bıçakla İsmail İri'yi bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan İsmail İri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail İri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli Çağlar E.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Cinayet zanlısı Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

