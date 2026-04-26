Okan Buruk'tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir
Okan Buruk'tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir

26.04.2026 19:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Mücadele hakkında yorum yapan deneyimli hoca, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. 

''KAZANIRSAK AVANTAJ YAKALIYORUZ''

Şampiyonluk yarışına değinen Okan Buruk, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz." dedi.

''FUTBOLUN GÜZELLEŞTİĞİ BİR GECE''

Maç hakkında yorum yapan Okan Buruk, "Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." diye konuştu. Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

''PROVOKASYON OLABİLİR''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
