Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray\'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
27.04.2026 15:19
Galatasaray\'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray’da 23 Mayıs’taki seçim sonrası Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

Galatasaray’da şampiyonluk yolunda ilerlenirken teknik direktör Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin yol haritası netleşti.

SEÇİM TARİHİ 23 MAYIS

Galatasaray’da başkanlık seçimi 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. İlk etapta 16 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa süreç 23 Mayıs’a kalacak. Mevcut başkan Dursun Özbek’in seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

OKAN BURUK İLE DEVAM KARARI

Başkan Dursun Özbek, görevde olduğu ikinci dönemde de teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etmek istiyor. 2022 yılından bu yana takımın başında olan Buruk’un performansı yönetimin memnuniyetini kazandı.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Seçimin ardından Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanması planlanıyor. Başarılı teknik adamın, kulübün seçim periyoduna paralel olarak 2 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İSTİKRAR VURGUSU

Galatasaray yönetimi, elde edilen başarıyı sürdürmek adına teknik kadroda istikrarı korumayı hedefliyor. Okan Buruk ile devam kararı da bu stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bahtiyar Işık Bahtiyar Işık:
    Aman sakin yapmayin, yanlis karar. 16 33 Yanıtla
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Yanlış kararın gerekçesini söylede bilelim? 15 3
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı - Son Dakika
