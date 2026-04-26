Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı

26.04.2026 19:49
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan, derbi için stada gelen Fenerbahçe yöneticilerini karşıladı. Sarı-lacivertli camia, ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray yönetimini karşılamaya gelmemişti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE KARŞILAMA

Dev derbi öncesi stadyuma ulaşan Fenerbahçeli yöneticileri, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Genel Sekreter Eray Yazgan karşıladı. İki takımın yöneticileri kapıda kısa bir sohbet içerisinde bulunarak derbi öncesi dostluk ve fair-play mesajı verdi. 

FENERBAHÇE İLK MAÇTA KARŞILAMAMIŞTI

Sarı-lacivertli camia, ligin ilk yarısında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçta Galatasaray yönetimini karşılamaya gelmemişti. 

PUAN FARKI NE OLACAK?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında galip gelmesi halinde puan farkını 7'ye çıkaracak. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puan farkı 1'e düşecek. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

